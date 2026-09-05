Roma, zona a tutela rafforzata al Colosseo: scattano i primi otto Daspo urbani

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Francesca Mariani 05 settembre 2026 a

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Sono otto i primi ordini di allontanamento notificati dai carabinieri dall'entrata in vigore della nuova ordinanza del prefetto di Roma che istituisce la zona a tutela rafforzata nell'area del Colosseo e dei Fori Imperiali. I provvedimenti hanno riguardato persone coinvolte in diverse condotte, dal cosiddetto "gioco delle tre campanelle" al borseggio ai danni di un turista. I primi due ordini sono stati notificati nell'ambito di un servizio antiborseggio predisposto dai carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia. Due cittadini cileni, di 25 e 22 anni, sono stati arrestati dopo essere stati bloccati in largo Gaetana Agnesi, subito dopo aver rubato con destrezza lo zaino di un turista tedesco. All'interno c'erano un telefono cellulare, carte di credito e altri effetti personali. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Ai due arrestati è stato quindi notificato l'ordine di allontanamento dall'area archeologica del Colosseo, in applicazione della nuova ordinanza.

Boom di turisti truffati dai "croupier" con le tre carte

Gli altri sei provvedimenti sono stati notificati in via dei Fori Imperiali nei confronti di altrettanti cittadini romeni sorpresi mentre, con ruoli diversi di croupier, finti scommettitori e vedette, mettevano in scena il cosiddetto "gioco delle tre campanelle". I sei sono stati denunciati, a vario titolo, per truffa in concorso ed esercizio di giochi d'azzardo. Uno di loro è risultato inoltre destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma.

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I provvedimenti rappresentano le prime applicazioni della nuova misura introdotta per rafforzare la sicurezza e la libera fruizione degli spazi pubblici nelle aree del centro storico maggiormente frequentate da cittadini e turisti. I controlli dei carabinieri della Compagnia Roma Centro proseguono con particolare attenzione all'area archeologica del Colosseo e dei Fori Imperiali.