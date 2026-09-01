Tram da Termini a Tor Vergata, aggiudicati i lavori per la linea. Cantieri da marzo

Martina Zanchi 01 settembre 2026 a

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Un passo decisivo verso l’apertura dei cantieri della tramvia Termini-Tor Vergata è stato compiuto con l’affidamento dell’appalto lavori a Salcef, una delle sei aziende che hanno risposto al bando comunale da 252 milioni indetto a marzo scorso. La società, specializzata nella costruzione di infrastrutture ferroviarie (hanno realizzato anche la maxi opera giubilare di piazza Pia, tunnel compreso), si occuperà della «progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori» sia per la nuova tramvia, lunga quasi 13 chilometri - che in parte ricalcherà il percorso del vecchio «trenino giallo» Termini-Giardinetti, sospeso e sostituito dagli autobus dal 4 marzo, dopo la collisione di due convogli - che per il deposito Centocelle Est.

La procedura è nella fase della proposta di aggiudicazione, mancano le ultime verifiche tecniche e poi la vincitrice del bando si metterà all’opera. Si deciderà in fase di progettazione esecutiva da quale punto verrà avviato il cantiere, la cui partenza è prevista entro marzo 2027. Tra le ipotesi c’è quella di realizzare subito la tratta Termini-Giardinetti, per venire incontro alle esigenze degli utenti «orfani» del trenino giallo, ma il tracciato della futura tramvia che arriverà fino al cuore dell’università di Tor Vergata tocca quartieri popolosi della periferia Est, lungo la Casilina, che avranno finalmente un collegamento più rapido con il Centro.

Tutte le strade a Risorse per Roma. Contratto da 164 milioni con il Comune

Previste diverse fermate che consentiranno lo scambio con la metro C e con l’altra nuova tramvia in costruzione lungo via Palmiro Togliatti. Quest’ultima, finanziata in parte con fondi del Pnrr (mentre la Termini-Tor Vergata usa fondi ministeriali) collegherà Ponte Mammolo a Subaugusta. Attualmente i cantieri per l’armamento sono arrivati all’altezza dell’incrocio con via Prenestina, mentre per quanto riguarda le opere civili hanno oltrepassato viale dei Romanisti. L’obiettivo è raggiungere il capolinea Subaugusta tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. A quel punto ci sarà lo scambio «virtuale» di testimone con il cantiere della Termini-Tor Vergata.

«L’aggiudicazione della gara nel rispetto del cronoprogramma ci fa entrare nel vivo di uno dei progetti più ambiziosi per la Capitale – dichiara l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – Con quest’opera diamo finalmente un trasporto rapido e all’avanguardia a migliaia di residenti, studenti e lavoratori del quadrante Est». Stando al cronoprogramma, la linea dovrebbe essere terminata nel 2029. Ben 31 anni dopo l’inaugurazione dell’ultima linea completata a Roma, ovvero il tram 8.

