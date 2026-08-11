Roma, turista ebreo aggredito due volte da un algerino: "Gridava free Palestine"

11 agosto 2026 a

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Un turista francese di 22 anni e di religione ebraica è stato aggredito in centro, a Roma, da un 31enne algerino in due diverse occasioni. La prima è avvenuta il 7 agosto scorso, quando è stato colpito con uno spray urticante mentre passeggiava di sera a Piazza Cairoli indossando la Kippah (copricapo religioso, ndr). La seconda, invece, è accaduta il giorno seguente allo stesso orario ma in zona Torre Argentina, dove è stato raggiunto da calci e pugni da un gruppo di quattro persone fra cui è stato riconosciuto anche il maghrebino.

Entrambe le aggressioni sono state accompagnate dal grido "Free palestine". L'algerino è un senza fissa dimora e con precedenti ed è gravemente indiziato - in concorso con altri soggetti in corso di identificazione - per percosse, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

"Anche per le strade di Roma purtroppo è arrivata la caccia all'uomo, la caccia all'ebreo. Speriamo, da italiani, di non dover assistere a una reazione di crescente indifferenza da parte dell'opinione pubblica" ha commentato in una nota il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun. Per la presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi, si tratta di un "episodio gravissimo, che dimostra, ancora una volta, come l'antisemitismo sia ormai sempre più diffuso e che, alimentato dalle parole d'odio, arrivi a manifestarsi anche attraverso aggressioni e violenze contro le persone".