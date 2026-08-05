Spin Time vuole tutta la strada: "Restiamo a oltranza". Incontro in Comune

Gabriel Bernard 05 agosto 2026 a

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Spin Time alza il tiro: «Questa deve diventare la strada della resistenza per tutto il mese di agosto» hanno detto gli attivisti, accampati in via di Santa Croce in Gerusalemme dallo scorso 29 luglio, quando nello stabile che ospita 140 famiglie "okkupanti" e un centro sociale è scoppiato un incendio. Per «resistere», però, servono spazi e così hanno chiesto al Comune di «ampliare quello in strada, fino all’incrocio con viale Manzoni». Un braccio di ferro che punta al rialzo, passando dai quasi cento metri occupati oggi dalle tende, nel rione Esquilino, a poco meno di trecento. Con buona pace dei residenti, costretti a una scomoda convivenza.

Per gli attivisti del centro sociale, evacuato la notte di mercoledì scorso a causa del rogo e poi posto sotto sequestro dalla Procura, l’ampliamento dell’area è una necessità. E annunciano un nuovo incontro oggi in Campidoglio per discutere della questione e «gestire questi giorni di passaggio». Intanto nella bollente tendopoli "stradale" la vita continua a scorrere, tra malori e l’ostinatezza dei "facinorosi" a non voler lasciare almeno i più piccoli nelle strutture messe a disposizione dietro l’angolo. Ieri, per fortuna senza gravi conseguenze, un bambino nigeriano di un anno e mezzo è stato trasportato al Policlinico Umberto I per una crisi respiratoria. A raccontarlo sono stati gli stessi attivisti di Spin Time, attribuendo il malore del bambino alle alte temperature. Cosa questa che però non sembra indurli a smobilitare il presidio. Puntano anzi a tenere la gente in strada il più a lungo possibile finché non otterranno il risultato sperato: rientrare nell’ex sede Inpdap. Ma la situazione non sembra destinata a sbloccarsi a breve e allo Spin Time iniziano a capirlo, nonostante le parole d’ordine restino le stesse.

Non solo Spin Time. Primo sì del Comune per comprare l'ex Ipab occupato

Anche ieri è stato giorno di passerella, con il deputato di Avs Angelo Bonelli che si è recato in via di Santa Croce per incontrare gli accampati. Con lui anche la senatrice del Pd, Cecilia D’Elia. Il Comune intanto «cerca soluzioni», e per farlo è in corso una trattativa con Investire Sgr, il fondo proprietario dell’immobile. «Sul tavolo una doppia offerta: sia per l’acquisto che per una eventuale acquisizione temporanea dello stabile sotto la responsabilità del Comune, e questo elemento sta determinando una movimentazione nella trattativa che rischiava di essere statica», ha spiegato Andrea Catarci, responsabile dell’Ufficio persone e partecipazione di Roma Capitale.

Roberto Saviano (con la scorta) a Spin Time e spariscono i disegni contro la polizia

Secondo Paolo Perrini, presidente di Spin Time, è «un momento storico», perché la «regolarizzazione di questo palazzo sarebbe un segnale importante, che finalmente dia spazio all’importanza di una proprietà che torna al pubblico». Ed ecco la dichiarazione d’intenti per i prossimi giorni: «Vogliamo che questa diventi la strada della resistenza, della libertà e dell’interesse pubblico: vogliamo una sistemazione decorosa e l’occupazione temporanea di tutta la strada per un’estate resistente». Dall’incontro di questa mattina in Campidoglio si capirà, forse, quanto ancora verrà tollerato il "campeggio".

