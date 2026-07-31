I Testimoni di Geova tornano alla Nuova Fiera di Roma

Giu. Ott. 31 luglio 2026 a

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Da oggi fino a domenica si terrà presso la Nuova Fiera di Roma il secondo dei due appuntamenti del Congresso annuale dei Testimoni di Geova dal tema "Felici per sempre". Il primo raduno ha avuto luogo lo scorso fine settimana, quello dal 24 al 26 luglio, e vi hanno partecipato oltre 12 mila delegati. In quell’occasione 57 nuovi fedeli sono stati battezzati con un’immersione completa in acqua. A prendere parte al rito è stata anche un’ex detenuta, che si è avvicinata alla confessione religiosa durante il periodo trascorso in carcere grazie agli incontri con un ministro di culto. L’evento, anche questo fine settimana, sarà a ingresso libero. Questi i momenti clou: venerdì, dalle 10:10 alle 11:05 si svolgerà una rappresentazione in costume sulla vita di Gesù; sabato, dalle 11:40 alle 13, ci sarà il battesimo per immersione completa in acqua dei neofiti in una piscina allestita; domenica, dalle 13:50 alle 14:35, proseguirà il videoracconto basato sulla vita di Gesù.

Significativa la presenza dei delegati: per entrambi gli appuntamenti sono state stimate oltre 25.000 persone da tutto il Lazio, di cui 18.000 che compongono le oltre 100 comunità della Capitale. I contenuti del congresso mostreranno come sia possibile trovare una felicità duratura grazie ai pratici principi contenuti nella Bibbia. «Chi non vorrebbe essere felice?», ha chiesto a tal proposito Mirko Albanese, portavoce locale dei Testimoni di Geova. «Il tema del congresso di quest’anno mostra come si può trovare la felicità e preservarla nel tempo. I presenti scopriranno che la vera gioia nasce dall’avere una speranza concreta per il futuro», ha spiegato. Gli stessi contenuti saranno presentati in occasione di 19 congressi internazionali. Questi eventi su larga scala si terranno in diversi paesi, dal Portogallo al Sudafrica fino alla Tailandia, richiamando migliaia di delegati da ogni parte del mondo.