Roma, abbandonati in città due cani al giorno

Impennata dei casi di maltrattamento: almeno 13 dall'inizio dell'estate. Ecco i dati del fenomeno fotografato negli ultimi sei anni

31 luglio 2026 a

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Negli ultimi 6 anni, nella Capitale, sono stati abbandonati in media più di 2 cani al giorno. E la polizia locale ha ora lanciato una campagna di sensibilizzazione contro questo fenomeno che durante l’estate registra, purtroppo, un ulteriore incremento.

«Non abbandonare chi ti ama. Loro non lo farebbero mai- è l’appello della campagna- L’abbandono di un animale non è solo un atto crudele: è un reato. Proteggerli è un dovere di tutti. Scegli il rispetto. La loro fiducia non si abbandona». Negli ultimi 6 anni, invece, sono stati ben «4.483 i cani affidati alla responsabilità di 24 enti pubblici di cui si è occupata la Fondazione Cave Canem e coinvolti nel progetto "Nessuno Escluso", fondato su una logica di Sos Canili», quantifica la Fondazione, che ha stanziato «nel 2025 200mila euro solo a Roma, a diretto beneficio dei cani costretti in canile, dei percorsi di recupero comportamentale, dell’assistenza legale». Ma dall’ottobre del 2019, «momento di attivazione del programma a Roma, sono 1.164 i cani costretti in canile affidati alla responsabilità di Roma Capitale che la Fondazione Cave Canem ha assistito a proprie spese». A partire dal Canile rifugio Muratella, dove operatori ed educatori, con l’aiuto di tanti volontari, si prendono cura di circa 400 cani. Ma ci sono anche il Canile "Ponte Marconi" e il Canile Gattile "Valle Grande". Però «mantenere un cane in canile rifugio per un anno costa intorno ai 1.900 euro (tra 1.300 e 2.550 secondo la retta applicata), e per un animale divenuto inadottabile quella cifra si ripete ogni anno», quantifica Legambiente nel suo nuovo report nazionale "Animali in città". Però, oltre al fenomeno degli abbandoni, ci sono anche i più crudeli casi di maltrattamenti: dall’inizio dell’estate nella Capitale si è registrata un’escalation di violenze soprattutto contro cani e gatti: 13 gli interventi dei carabinieri, con una media di uno ogni 3 giorni. E ieri a salvare una giovane cagnolina di razza pitbull sono stati gli agenti dell’XI Gruppo Marconi della polizia locale.

L’hanno trovata legata con una catena, senza acqua né cibo da almeno un paio di giorni, annodata ad un furgone, già sottoposto a sequestro amministrativo e parcheggiato all’interno di un’area di proprietà Ater, in zona Trullo: un uomo di 44 anni e una donna di 47 anni sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamento di animali.

