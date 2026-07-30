Scandalo. Il Tempo denuncia: pressioni indebite su istituzioni e organismi tecnici per far rientrare persone dentro Spin Time

Foto: Lapresse

Daniele Capezzone 30 luglio 2026 a

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Il Tempo denuncia lo scandalo di pressioni indebite in corso ai danni di istituzioni e organismi tecnici per imporre il rientro nel palazzo occupato a Roma da Spin Time delle persone che ora sono in strada.

Si tratta di comportamenti gravissimi nella forma, che puntano a coartare e intimidire le istituzioni, e ancora più inaccettabili nella sostanza, perché espongono tutti a illegalità e pericoli fatali.

Il Tempo incoraggia le istituzioni e gli organi tecnici a fare il proprio dovere fino in fondo senza cedere a nessuno, meno che mai agli estremisti e a chi li difende.