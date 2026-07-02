Maranza scatenati al Colosseo: fuochi d'artificio e vigili aggrediti, tre fermati

Rosa Scognamiglio 02 luglio 2026 a

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Hanno acceso quattro batterie di fuochi d’artificio per festeggiare un compleanno a due passi dal Colosseo, poi hanno accerchiato e ferito due agenti della Polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. È accaduto mercoledì sera in largo Gaetana Agnesi, la piccola terrazza pedonale che affaccia direttamente sull’Anfiteatro Flavio. Tre giovani, tra cui il festeggiato, un 21enne egiziano, sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni. Mentre due agenti sono rimasti feriti nel tentativo di ripristinare l’ordine pubblico.

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Gli agenti accerchiati

I fatti risalgono alle ore 21.30 di ieri sera. Diverse pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia di Roma Capitale sono intervenute in largo Gaetana Agnesi a seguito di una segnalazione relativa ad alcuni disordini provocati da un nutrito gruppo di ragazzi. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza di fuochi pirotecnici , verosimilmente già esplosi, nelle immediate vicinanze del Colosseo. Durante le attività di identificazione e controllo dei presenti, decine di partecipanti alla festa di compleanno hanno accerchiato e aggredito gli operatori della Polizia Locale, creando una situazione di ulteriore tensione e mettendo a rischio l’incolumità del personale impegnato nell’intervento. Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e ordine pubblico, poco dopo sono intervenute altre pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. I due agenti rimasti feriti durante l’aggressione sono stati accompagnati all’ospedale Santo Spirito per le cure sanitarie del caso.

Guerriglia al Colosseo: maranza accerchiano le pattuglie della polizia locale pic.twitter.com/2R7HLEJYfv — CriminImmigr*ti (@CriminImmigratl) July 2, 2026

Danneggiata un’auto della polizia

Durante le fasi più concitate dell’intervento sarebbe stata danneggiata anche un’auto della Polizia Locale. Diversamente da quanto emerso in una prima ricostruzione, però, “non vi è stato alcun tentativo di furto o sottrazione di un veicolo di servizio”, si legge nella nota diffusa questa mattina dal Comando generale della Polizia locale di Roma Capitale. Alla guida della vettura c’era infatti “un agente della Polizia Locale in abiti civili, che stava provvedendo a spostare tempestivamente il mezzo in un’area sicura per sottrarlo ai danneggiamenti e garantire la sicurezza degli operatori e dei presenti”. Nel comunicato si precisa inoltre che sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio e individuare tutte le persone coinvolte. “Al termine delle attività – conclude la nota – saranno adottati i provvedimenti di competenza nei confronti dei responsabili per le condotte poste in essere, con particolare riferimento ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni, oltre alle ulteriori violazioni eventualmente accertate”.