Primavalle, 18enne colombiano uccide il vicino: lite condominiale finisce nel sangue

03 giugno 2026 a

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Una lite condominiale che sfocia in omicidio. È degenerata in omicidio una lite scoppiata intorno alle 21 in un palazzo di via di Villa Stellone, tra Primavalle e Casal del Marmo, alla periferia ovest di Roma. Un 18enne colombiano ha accoltellato a morte un vicino di casa al culmine della lite.

Schianto sul litorale di Roma: muore un 20enne di Albano, tre giovani feriti

La vittima è un uomo italiano di 54 anni Secondo la prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, la vittima sarebbe stata accoltellata alla gola. . Sul posto le volanti della questura di Roma, la squadra mobile, la polizia scientifica e il commissariato Aurelio.