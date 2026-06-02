Immigrate cubane scippano romana incinta. Intervengono i carabinieri

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Pina Sereni 02 giugno 2026 a

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Ponte del 2 giugno, massima attenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma nel contrasto ai reati contro il patrimonio e ai furti con destrezza, in linea con le strategie di controllo del territorio indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Nelle ultime ore, un'intensa attività di pattugliamento ha portato all'arresto di sei persone in diverse zone della Capitale. Nel Rione Monti i militari sono intervenuti a difesa di una futura mamma. L'episodio si è verificato in piazza degli Zingari. Due immigrate cubane di 28 e 19 anni, entrambe disoccupate e pregiudicate, hanno avvicinato una 30enne romana in avanzato stato di gravidanza, mentre si trovava all'esterno di un ristorante. Sfruttando un momento di distrazione della vittima, le due sono riuscite ad asportarle lo zaino con destrezza, tentando poi di allontanarsi rapidamente. La scena non è però sfuggita ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, impegnati in un servizio di osservazione in abiti civili. I militari sono immediatamente intervenuti, bloccando le due ragazze prima che potessero far perdere le proprie tracce. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla giovane donna, visibilmente scossa ma fortunatamente incolume. Per questo motivo le due donne sono state fermate con l'accusa di furto aggravato.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in largo Arenula hanno arrestato un immigrato egiziano di 20 anni che poco prima, in via Ara Coeli, insieme a due complici rimasti ignoti, aveva aggredito un 30enne romano strappandogli dal collo due catenine d'oro. Nonostante la fuga a piedi, il giovane è stato inseguito a distanza dalla vittima e intercettato dai militari nel frattempo allertati tramite il 112. Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno bloccato 3 tunisini di 29, 27 e 21 anni, tutti senza fissa dimora e pregiudicati. Sono stati sorpresi subito dopo aver portato via un monopattino elettrico in via Mattia Battistini. Il proprietari lo aveva parcheggiato davanti a un negozio. Il mezzo è stato recuperato e restituito al titolare legittimo, mentre per i tre sono scattate le manette.