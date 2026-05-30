Cavalli in fuga, tre feriti per fermarli. Indagini su un vigile che ha lanciato petardi

Foto: Il Tempo

Cristoforo Colombo 30 maggio 2026 a

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4Sono in corso verifiche su un vigile urbano di Roma Capitale che potrebbe aver esploso alcuni petardi poco prima delle prove della parata del 2 giugno, provocando il panico tra una trentina di cavalli impegnati nell'allestimento della cerimonia ai Fori Imperiali. L'episodio, avvenuto nella zona delle Terme di Caracalla durante le prove della parata per la Festa della Repubblica del 2 giugno, ha generato momenti di forte tensione lungo via Cristoforo Colombo, dove gli animali imbizzarriti si sono riversati tra auto e passanti. Secondo le prime ricostruzioni, il rumore dei fuochi d'artificio avrebbe spaventato i cavalli, che hanno iniziato una fuga incontrollata rendendo necessario l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei militari presenti alle prove. Il bilancio è di due militari e un agente feriti in modo lieve durante le operazioni di contenimento, mentre circa quindici animali avrebbero riportato escoriazioni e contusioni. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Roma Centro che invieranno una prima informativa ai magistrati della Procura della Capitale.