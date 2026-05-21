Centro, giungla dei furgoni merci, rifiuti e "selci". Commercianti infuriati

Damiana Verucci e Martina Zanchi 21 maggio 2026 a

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Sveglia presto e sopralluogo nel Tridente per le commissioni capitoline Ambiente e Turismo. Oggetto della seduta congiunta il «controllo della situazione rifiuti» e «problematiche varie relative al decoro, alla sicurezza e all’esposizione di cartelli e merci all’esterno delle attività commerciali». Un tema sentito, tanto che all’appuntamento si sono presentati i rappresentanti di diverse associazioni di categoria e comitati, da Confcommercio a Federalberghi, dalla Cna all’associazione Via Condotti, insieme ad Ama e alla polizia locale. Ma stavolta (diversamente dalla prassi di Roma Capitale) non è stato previsto lo streaming per i cittadini che desiderano assistere in diretta ai lavori della commissione. Così, a spiegare cosa è emerso, è stato il presidente della commissione Turismo, Mariano Angelucci: «I partecipanti ci hanno espresso pieno appoggio sulla pedonalizzazione di via Condotti. Anzi, ci hanno chiesto rapidità nell’applicarla. E poi hanno riconosciuto che c’è stato un miglioramento sulla pulizia stradale». Tutto bene, allora? Non proprio.

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«C’è un tema di carico e scarico merci – continua Angelucci – Ci sono ancora operatori che non rispettano gli orari o usano mezzi troppo grandi. Chiederemo alla polizia locale un’attenzione maggiore». Su questo punto però Confcommercio, con il presidente del Centro, Fabrizio Russo, incalza: «Avevamo sondato quattro anni fa la possibilità di avere una grande area di smistamento a Termini da dove dovevano partite dei mezzi elettrici e smistare le merci in centro, un grande progetto che è rimasto nel cassetto ma che a nostro avviso avrebbe potuto rappresentare una soluzione». Punta il dito sui controlli scarsi Andrea Rotondo, presidente di Confartigianato Roma, che sottolinea come la mancanza di presidio, soprattutto da parte dei vigili urbani, fa sì che i pochi posti a disposizione dei mezzi di carico e scarico siano occupati da macchine private. Un fenomeno ancora irrisolto, che crea grossi problemi alla viabilità, e poi «dov’è finito il famoso piano merci - aggiunge Rotondo - che era stato annunciato tempo fa?».

Sono passati in effetti oltre due anni dall’approvazione in giunta, ma ora dall’assessorato alla Mobilità, sentito da Il Tempo, arrivano rassicurazioni: entro l’estate è prevista l’installazione dei sensori sugli stalli di carico e scarico, a partire da piazza di Spagna e piazza Mignanelli, che una volta attivi permetteranno di rilevare e sanzionare la sosta abusiva. Sono stati individuati poi i primi tre possibili «hub», dove gli operatori dovranno scaricare la merce dai furgoni per ri-caricarla su mezzi più leggeri, e-bike e simili. Uno è previsto negli spazi accanto a Campo Testaccio, un altro a piazza Ragusa, nel piano interrato dell’ex deposito Atac, e il terzo al secondo piano interrato del parcheggio sotto Villa Borghese, ma sono in corso interlocuzioni con la proprietà. Saranno attivati, forse, entro l’anno. Altra nota dolente è quella dei rifiuti.

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I commercianti lamentano che, se è vero che la situazione generale è migliorata, altrettanto vero è che ci sono dei problemi sul ritiro e nei giri consueti qualche utenza viene saltata. Ama, verificherà, è stata la risposta della commissione. Ma l’elenco delle criticità segnalate non è finito. Ad esempio le condizioni dei sampietrini, che nel Tridente presentano avvallamenti pericolosi, buche e irregolarità. «Chiederemo di procedere con la videoispezione – fa sapere Angelucci – Va verificato ad esempio lo stato della rete fognaria». Ancora la Confcommercio: «Non dimentichiamoci le decine di cantieri ancora aperti per il Giubileo. Quanto alla pavimentazione, se si interviene come in via dei Cerchi, dove hanno dovuto rimetterci mano dopo soli quattro anni, significa che i lavori non sono stati fatti a dovere. Così si buttano solo soldi».