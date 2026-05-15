San Camillo, pronto soccorso rinnovato con shock room e area per supercontagiosi

Foto: Novarm

Francesca Mariani 15 maggio 2026 a

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Nuovi spazi, nuovi percorsi, nuova accoglienza. A quasi un anno dall'avvio del profondo processo di riqualificazione, il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera San Camillo -Forlanini cambia volto: riapre la nuova area di accoglienza, triage ed emergenza-urgenza, oltre 650 metri quadri completamente rinnovati e ridisegnati nei percorsi interni per offrire un elevato livello di sicurezza, tecnologia e comfort. Un intervento atteso, che risponde alle esigenze di una delle strutture più affollate del Centro Italia: nel 2025 il pronto soccorso ha registrato più di 60 mila accessi, 268 pazienti elitrasportati e 17 mila pazienti in codice rosso e giallo. L'inaugurazione questa mattina alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del direttore della direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Andrea Urbani, insieme con la direzione strategica dell'Azienda Ospedaliera: il direttore Generale Angelo Aliquò, il direttore sanitario Gerardo De Carolis e il direttore amministrativo Eleonora Alimenti. Al taglio del nastro presenti anche gli operatori del pronto soccorso. La cerimonia si è conclusa con la benedizione impartuta dal cappellano ospedaliero don Valerio Bortolotti. Con questa inaugurazione "si danno dei luoghi di lavoro migliori, più dignitosi, più funzionali per l'accoglienza delle grandi emergenze e quindi sono percorsi che garantiscono ai nostri operatori sanitari, ai medici, agli infermieri ea tutto il personale lavorare di poter con una maggiore fluidita', una maggiore razionalita'", ha detto il presidente Rocca.

"Sono dei percorsi dedicati esclusivamente alle emergenze più importanti. Qui è veramente il trattamento in via prioritaria, poi vengono accompagnati nei reparti e la novità di questo pronto soccorso è la cosiddetta shock room che è proprio il primo momento di ingresso, dove i primi secondi sono quelli più importanti e sono quelle postazioni che davvero rappresentano una novità per il nostro sistema di emergenza", ha spiegato il governatore Rocca. "Questo è un reparto che è stato anche progettato e disegnato nell'ascolto delle necessità del personale. Per quello il San Camillo i dati sono tutti in miglioramento tra visita e dimissione, un'inversione di rotta rispetto al passato. Mi sembra che abbiamo raggiunto i 60 mila accessi l'anno e sono numeri estremamente significativi per un dipartimento di emergenza", ha concluso Rocca. I lavori interessato hanno 650 metri quadrati per un investimento di 1,2 milioni di euro di fondi regionali. Il rinnovamento si percepisce fin dall'ingresso, con un'area accoglienza e attesa triage differenziata per gravità di accesso e adeguata ai flussi quotidiani, capace di accogliere i pazienti più gravi con postazioni per barellati.

L'area di accoglienza e di attesa dei codici minori è stata allestita con postazioni di ricarica Usb per telefoni cellulari e sistemi di identificazione sicura del paziente per il monitoraggio in tempo reale del percorso, in linea con le linee guida regionali sull'umanizzazione delle cure. L'area emergenza è stata ampliata per rispondere all'affluenza media giornaliera e integralmente rinnovata negli spazi, nelle finiture, nelle tecnologie e negli impianti. È stata creata una nuova Shock-Room e postazioni dedicate all'isolamento di pazienti a rischio infettivo. Particolare attenzione è stata riservata alla privacy del paziente, garantita da tende motorizzate auto-sanificanti che delimitano le singole postazioni di emergenza e possono essere trasformate in box per manovre invasive di rianimazione o piccoli interventi chirurgici. Il San Camillo-Forlanini è un Dea di II livello e hub di riferimento per l'intera area sud-ovest della Regione Lazio.

Nel 2025 il solo pronto soccorso adulti ha registrato 44.417 accessi, a cui si aggiungono 6.208 accessi al pronto soccorso ostetrico-ginecologico e 9.614 a quello pediatrico. Di questi, 268 pazienti sono giunti in eliambulanza, oltre 17 mila erano in codice rosso oppure giallo, e quasi 15 mila hanno richiesto ricovero diretto dal pronto soccorso adulti. La struttura, edificata nel 2005 al livello -1 del padiglione Piastra, aveva nel tempo accumulato stratificazioni e adattamenti che ne avevano condizionato la funzionalità: percorsi scarsamente distinguibili, spazi non più adeguati ai flussi reali, finiture e impianti bisognosi di rinnovamento. Il progetto di riqualificazione ha inteso razionalizzare i percorsi, innalzare gli standard qualitativi e contenere il fenomeno di sovraffollamento, attraverso la riorganizzazione del pronto soccorso in aree omogenee calibrate sulla complessità di cura. L'intervento si inserisce in un piano più ampio di riorganizzazione dell'intero Dea, che comprende la realizzazione di una nuova boarding area da 25 posti letto, la ricollocazione della Medicina d'Urgenza per ricavare ulteriori posti letto di holding, e la sopraelevazione del padiglione Piastra per implementatori 32 posti di boarding area nel pronto soccorso pediatrico.