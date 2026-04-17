Roma, precipita nel vuoto il giorno della laurea: "Non era iscritta da due anni"

17 aprile 2026 a

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Giallo al quartiere Trieste di Roma. Una studentessa di 23 anni, Miriam Indelicato di origini siciliane, è stata trovata senza vita ieri mattina nella sua abitazione romana. Il fatto è avvenuto intorno alle 10. Il corpo è stato trovato dal portiere nell'androne del palazzo dove si trova il suo appartamento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la 23enne si sarebbe gettata dalla tromba delle scale, ma al momento le cause della morte restano da chiarire.

La giovane, originaria della Sicilia, studentessa della Luiss, aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata proprio ieri ma dalle prime informazioni riportate da Adnkronos sembra che non fosse più iscritta all'università dal 2024. I genitori erano arrivati a Roma proprio ieri mattina. Sul posto la polizia. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che la 23enne si sia lanciata volontariamente dalla tromba delle scale.