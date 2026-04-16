Roma, tragedia sfiorata a piazza Sant'Ignazio: lastra cade da ponteggio e ferisce ragazza

Foto: Martina Zanchi

16 aprile 2026 a

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Tragedia sfiorata nel centro di Roma. Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita a seguito della caduta di una lastra da alcune impalcature installate all'esterno della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Secondo una prima ricostruzione due lastre, per cause ancora in fase di accertamento, si sono staccate dai ponteggi presenti per via di alcuni lavori alla facciata dell'edificio. Uno dei due pezzi, rimbalzando una volta caduto a terra, ha colpito la minorenne che si trovava con un gruppo di compagni di classe durante una gita scolastica.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica e del gruppo Trevi della polizia di Stato, nonché gli operatori sanitari che hanno trasportato la 16enne in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù della Capitale, ma non in pericolo di vita. Gli agenti del gruppo Centro della polizia locale si sono invece occupati della gestione della viabilità e della messa in sicurezza dell'area.