Roma, notte di follia al campo rom di via dei Giordiani: incendio doloso e caos tra famiglie

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Francesca Mariani 14 aprile 2026 a

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Follia nella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma. Al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha distrutto tre baracche, la numero 7, la 12 e la 13. In quattro, ritenuti gli autori del rogo, hanno tentato di fuggire investendo una donna e un poliziotto sul posto. Accerchiati e aggrediti dagli abitanti del campo, i quattro sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato, sul posto insieme alla Polizia Locale, che hanno allontanato tutti per le fiamme già altissime. Cento le persone evacuate, mentre non si registrano feriti gravi. Solo la donna, travolta dall'auto in fuga, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Casilino. I quattro arrestati devono rispondere di incendio doloso e lesioni nei confronti dei passanti, degli operatori della Polizia di Stato e dell'autoradio di Porta Maggiore.

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“Notte di fuoco quella che gli agenti di Polizia locale del gruppo V Prenestino hanno affrontato durante il consueto servizio di piantonamento al campo nomadi di Via dei Gordiani. Una donna, intorno alle 3, avrebbe dato fuoco a un modulo abitativo del campo, causando un incendio ben presto divampato ad altri tre moduli. Ne è nata quindi una rissa tra diversi nuclei famigliari del campo, situazione che ha richiesto l'ausilio di personale della Polizia di Stato. Sul caso che riporta alla memoria il tragico rogo di Centocelle, quando nel 2017 a causa di faida famigliare tre sorelline persero la vita a causa dell'incendio doloso del camper dove vivevano, sono in corso indagini da parte degli inquirenti. Ennesimo episodio che dimostra come le Polizie Locali costituiscano presenza prevalente e per questo sempre più spesso personale di primo intervento nei territori metropolitani. Il nostro personale chiamato a garantire la sicurezza anche in contesti difficili merita tutele ed io riconoscimento a tutti gli effetti come forza di Polizia al pari dei colleghi delle forze dell'ordine. Come Sindacato di categoria ad annunciate pseudo riforme che non garantiscano la piena equiparazione, preferiamo l'auspicio di una legislatura di maggior coraggio”, questa la nota di Marco Milani, segretario romano del Sulpl, il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, sulla vicenda.