Capitale dei senzatetto, l'Istat ne "censisce" 2.621 in una sola notte

Attilio Ievolella 13 aprile 2026 a

a

a

Nella Capitale è emergenza senzatetto. Lo fanno capire le strade divenute rifugio per migliaia di clochard ma soprattutto lo certifica l’Istat, con un dato: nella sola notte del 26 gennaio scorso è stata registrata la presenza di 2.621 senza dimora, distribuiti, purtroppo, tra la strada – 1.299 – e le strutture di accoglienza che quella notte hanno dato ospitalità a 1.322 persone. Il numero fornito dall’Istat, a seguito di una rilevazione effettuata in collaborazione con la «Federazione italiana organismi per le persone senza dimora», è però solo la punta dell’iceberg. Logico, innanzitutto, pensare che in pieno inverno moltissimi clochard abbiano evitato la strada e il freddo rigido, cercando rifugi al chiuso, e non siano stati perciò visibili, né avvicinabili, né conteggiabili.

E poi, a certificare quanto il fenomeno sia complesso, bastano altri due dati. Il primo, fornito da Roma Capitale, è quello relativo alle persone senza fissa dimora iscritte all’Anagrafe con residenza fittizia nel 2024: ben 26.347. Il secondo dato, fornito dalla Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, è terribile: solo nel 2025 sono stati ritrovati morti in città 48 mendicanti.

A rendere il quadro ancora più preoccupante, per il decoro e la sicurezza ma anche per il destino di queste persone – uomini, donne, italiani e stranieri – c’è la certificazione, sempre attraverso i numeri, di come il fenomeno sia sempre più in crescita, e di come sia sempre più ingestibile. Tra il 2020 e il 2024, difatti, il numero degli associati alla «fittizia» via Modesta Valenti (che include peraltro gli ospiti di strutture per immigrati, case d’accoglienza per donne e persone a rischio di violenza domestica), iscrizione che garantisce diritti a chi non ha la residenza, è passato da ventimila a ventiseimila: seimila persone più in appena quattro anni. E la crescita esponenziale è ancora più lampante se si guardano i numeri anno per anno: 20.116 nel 2020, 22.517 nel 2021, 24.958 nel 2022, 25.694 nel 2023, 26.347, infine, nel 2024. La Città eterna non sembra in grado di reggere, soprattutto considerando che il dato fornito da Roma Capitale conteggia solo i senza fissa dimora registrati ufficialmente all’Anagrafe e, ovviamente, ignora del tutto quelli che, mai registrati, vivono come fantasmi lungo le strade dell’Urbe.