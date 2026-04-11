Ostia, è ai domiciliari e aggredisce la troupe di Fuori dal Coro: portato a Rebibbia

11 aprile 2026 a

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Ha minacciato una troupe televisiva di Fuori dal coro che stava svolgendo un servizio sul fenomeno degli affitti non pagati a Ostia Levante, ma in quel momento si trovava ristretto agli arresti domiciliari, per reati collegati alla droga, nell'appartamento di un familiare. Per questo, a seguito di indagini, scaturite dalla messa in onda delle immagini del programma condotto da Mario Giordano su Rete 4 in cui si vedeva l'uomo scendere in strada e minacciare, fino a costringerli ad allontanarsi, la giornalista Mary Tagliazucchi e il resto della troupe, oggi la polizia ha condotto il 60enne in carcere a Rebibbia. La condotta dell'uomo, e non poteva essere altrimenti, è stata considerata dai magistrati incompatibile con la misura alternativa dei domiciliari. Le indagini sono state svolte dagli agenti del distretto di Ostia.