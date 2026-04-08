Ztl, ecco i varchi anti-furbetti. Il Comune monta i primi sei, ecco dove

Martina Zanchi 08 aprile 2026 a

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Lavori in corso ai varchi del Centro storico per mettere fuori gioco i furbetti della Ztl. Dopo avere imposto il limite di velocità a 30 chilometri orari e aver previsto l’accesso a pagamento anche per le auto elettriche, il Comune di Roma ha dato il via a un’altra operazione annunciata da anni (se ne parla almeno dal 2024), ovvero l’installazione dei varchi in uscita, pronti a «pizzicare» chi, per evitare di pagare la Ztl, accede contromano o persino in retromarcia.

Un espediente possibile perché le telecamere attuali funzionano solo in ingresso e i veicoli che passano irregolarmente nella corsia accanto sfuggono alle sanzioni. Nelle scorse ore però i primi cantieri dei varchi in uscita sono stati aperti in via di Santa Maria Maggiore, via Ferdinando di Savoia, Corso Vittorio Emanuele II, via Veneto, via Giulia e via dei Pettinari. Questi dovrebbero essere i primi a essere accesi ma il piano complessivo, che vale quattro milioni di euro, ne include molti altri: via dell’Oca, via Brunetti, via dell’Ara Pacis, via Tomacelli, via dei Somaschi, via di Monte Brianzo, via Zanardelli, via del Banco di Santo Spirito, Vicolo del Cefalo, via Teatro Marcello, via Cavour, via dei Serpenti, via Depretis, via del Viminale, via Nazionale, via Torino, via Barberini, via San Nicola da Tolentino, via Liguria, via Arco della Fontanella, via del Melangolo, via del Mastro, via Beatrice Cenci, via di Ripetta, via dell’Armata e via della Rondinella.

Il Comune ci ha ripensato: spunta l'autovelox in Zona 30 (e fa una sola multa)

Capitolo tempistiche: all’inizio dovevano essere pronti per il Giubileo, poi la loro installazione è slittata all’autunno 2025. Siamo a primavera inoltrata e almeno i cantieri sono partiti ma al momento, fa sapere Roma Servizi per la Mobilità, i tempi di attivazione non sono definibili. Si spera non facciano la fine delle telecamere per la Fascia verde, comprate, installate e mai entrate in funzione per il loro scopo iniziale, quello di multare i trasgressori. Accantonata l’idea della nuova Ztl ambientale, infatti, per ora i 51 varchi si limitano a «monitorare» il traffico.