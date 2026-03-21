Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anni

Massimiliano Gobbi 21 marzo 2026 a

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Sabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. Una tragedia consumata lungo una delle arterie più trafficate della città, già teatro in passato di gravi sinistri.

Un incidente, dall'esito mortale, registrato intorno alle 2 all'Eur, all’altezza del chilometro 12.600, sulla carreggiata centrale in direzione Ostia, nei pressi della svolta per via Leonardo Umile. A scontrarsi una Toyota Yaris e una microcar Ligier, in un urto descritto come estremamente violento.

A perdere la vita sul colpo è stato Giacomo, 17 anni, conducente della microcar. Inutili i soccorsi: per il giovane non c’è stato nulla da fare. A bordo con lui anche un amico, Leon, rimasto ferito e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Ferito anche il conducente dell’altra vettura, un uomo italiano di 53 anni, che ha riportato dolori al torace ed è stato trasferito presso l’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, che hanno proceduto al sequestro dei veicoli coinvolti e avviato tutti i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Le cause restano ancora da chiarire.

Tra gli elementi degli investigatori da verificare c’è anche la questione dell’illuminazione stradale. Alcune persone giunte sul posto subito dopo l’accaduto avrebbero riferito che l’intero tratto della Colombo fosse completamente al buio a causa dei lampioni spenti. Una circostanza che, se confermata, potrebbe aver influito in modo determinante sulla visibilità e quindi sulla capacità dei conducenti di percepire eventuali ostacoli.

Non risultano, però, testimoni oculari diretti della collisione. Solo un conoscente del conducente della Yaris sarebbe arrivato poco dopo, trovandosi davanti alla scena dell’incidente.

Le indagini proseguono senza sosta per accertare responsabilità e dinamica. Una lunga scia di sangue quella che si registra da inizio anno nelle strade romane che, riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e della manutenzione delle infrastrutture viarie della Capitale.