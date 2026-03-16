Prenestina, scontro tra due tram: 10 passeggeri feriti. Aperta inchiesta

Foto: Ansa

Pina Sereni 16 marzo 2026 a

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Le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata, in seguito a un tamponamento tra due tram avvenuto, poco prima delle 8. Gi agenti hanno messo in sicurezza l'area, con chiusura temporanea della sede tranviaria, dando ausilio alle operazioni di soccorso per dieci passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave, per i quali è stato richiesto l'intervento del personale sanitario. Ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dei fatti. Rafforzati i servizi di viabilità nella zona, che al momento risulta essere regolare