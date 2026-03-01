Roma Nord si mobilita: "Un Municipio solo per noi"

I residenti di Balduina chiedono al Comune di uscire dal XIV

La Roma chic si mobilita per uscire dal XIV Municipio e crearne uno nuovo. Con una petizione che ha raggiunto quasi 700 firme, i residenti di Balduina chiedono al Comune di riconoscere sul piano amministrativo la continuità geografica e storica che c’è tra il loro quartiere, Trionfale, Camilluccia, Prati e Della Vittoria (questi ultimi due parte del Municipio I). A lanciare la proposta è stato il comitato civico "Balduina’s", che ha voluto dare voce a chi abita nel quadrante Nord della Capitale e percepisce un crescente distacco rispetto ad altre zone dell’ex circoscrizione guidata dal presidente Marco Della Porta. La sensazione comune è che non si riesca a garantire un livello alto di efficienza nei settori che più interessano i cittadini. Dalla manutenzione del verde all’illuminazione; dalla sicurezza stradale alla pulizia degli spazi pubblici, i residenti della Roma residenziale denunciano di sentirsi trascurati.

«Non è questione, come qualcuno insinua, che non vogliamo stare con la periferia, ma di modalità di gestione adeguate ai territori», precisano i promotori dell’iniziativa, respingendo qualsiasi accusa di snobismo. L’occasione di suggerire una ridefinizione degli spazi e delle responsabilità amministrative è stata offerta dalla presentazione da parte del Campidoglio della nuova mappa dei quartieri della Capitale, che è stata realizzata tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini. «È il momento giusto per affrontare anche il tema del decentramento amministrativo. L’attuale assetto dei Municipi, costruito "a raggiera", ha prodotto territori troppo estesi e disomogenei, con competenze limitate e una distanza crescente tra cittadini e istituzioni di prossimità», si legge. Il punto, secondo i residenti, è che Balduina, Trionfale, Prati, Della Vittoria e Camilluccia «condividono servizi, scuole, commercio, trasporti, presidi sanitari e grandi aree verdi come la riserva naturale di Monte Mario, il Pineto, Monte Ciocci» e che, proprio per questo, andrebbero considerati parte di uno stesso Municipio.

L’esempio a cui si ispirano è quello parigino, dove «un decentramento fondato su ambiti territoriali coerenti rafforza la qualità dell’amministrazione locale». Così, spiegano i cittadini, si potrebbe assicurare «una migliore distribuzione delle risorse». Sui social si è già scatenato un vespaio. «Quindici Municipi immensi non rendono possibile la cura che meritiamo», scrive Giuseppe. Gli fa eco Domenico, che concentra il discorso proprio sull’ex circoscrizione in questione, la quattordicesima: «È inerte su viabilità, scuole, urbanistica e servizi sociali», scrive. Chissà se, come avvenuto per la mappa dei quartieri, le richieste dei cittadini verranno prese in considerazione.

