Ztl, le auto elettriche pagano dal 1° luglio. Quanto costa il pass

Francesca Mariani 28 febbraio 2026 a

Dal 1° luglio anche chi guida un’auto elettrica dovrà pagare per entrare nelle Ztl di Roma (tutte quante) ma il permesso non costerà mille euro per tutti, come il Campidoglio ha annunciato l’11 febbraio scorso illustrando due direttive firmate dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè. Dopo due settimane di polemiche, infatti, ha prevalso il compromesso: sì al pass Ztl per le elettriche, che oggi entrano gratis, ma la tariffa sarà pari al 50% di quella odierna «per i veicoli equivalenti a benzina o diesel», spiega il Campidoglio.

Ieri la giunta ha approvato il provvedimento lasciando invece da parte, almeno per ora, l’altra direttiva di Patanè che prevede il pagamento delle strisce blu per i mezzi «mild hybrid» in tutta la città. Su questo punto non è stata ancora presa una decisione definitiva. Tornando alle auto elettriche, l’accesso in Ztl resta gratuito per «residenti, artigiani con laboratorio in Ztl, genitori che accompagnano figli nelle scuole del Centro storico, medici convenzionati, aziende ed enti che svolgono servizi di interesse pubblico o di emergenza con mezzi identificabili, nonché per i servizi di car sharing». Per tutti gli altri vige il criterio dell’«equivalenza»: pagherà mille euro chi ha un veicolo elettrico che, se fosse diesel o benzina, ne pagherebbe 2.016, e così via. Ma nella pratica la misura ancora non è chiara, visto che il Campidoglio non specifica se l’«equivalenza» si misurerà tra cavalli e kilowattora o se i parametri da considerare sono altri.

La confusione, del resto, sembra il filo conduttore di queste nuove misure di mobilità. Come definire diversamente i due annunci fatti in appena 16 giorni, il primo con una stangata da mille euro per tutti e il secondo con tariffe differenziate, sì, ma ancora nebulose? A questo punto sul sito istituzionale sarà meglio aprire una sezione «Faq».