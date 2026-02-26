Lazio, nuovi manifesti anti-Lotito: "Finché c'è lui...". E Forza Italia risponde

26 febbraio 2026 a

A Roma e provincia questa notte sono stati affissi manifesti con il logo di Forza Italia all'interno di un cerchio barrato e la scritta 'Finché c'è Lotito non avrete il nostro voto!'. L'azione è stata realizzata presumibilmente dai tifosi della Lazio ed è rivolta contro Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti e senatore di Forza Italia. Ennesimo capitolo nelle proteste del tifo organizzato biancoceleste contro il patron, questa volta in chiave politica.

"Ė l'ennesimo fallo proibito nei confronti del presidente Lotito. Mischiare politica e sport è la cosa più sbagliata che si possa fare. Saranno tifosi della Roma..."., afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, tifoso della Lazio, a proposito dei manifesti contro il presidente della società biancoceleste e il movimento azzurro apparsi a Roma questa mattina.