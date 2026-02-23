Roma, in città è corsa all'oro, ma per venderlo

Valentina Conti 23 febbraio 2026 a

a

a

I romani in fila ai Compro Oro per vendere "preziosi" ricordi. Nella Capitale è sempre più facile imbattersi in code davanti agli esercizi commerciali specializzati nell’acquisto di oggetti d’oro. Le quotazioni top dell’ultimo periodo del prezzo del metallo prezioso - che ha raggiunto nuovi record storici nell’anno in corso, superando la soglia dei 5mila dollari l’oncia a fine gennaio e toccando picchi superiori ai 5.600 dollari, mosso da un contesto di alta incertezza sul piano geopolitico e turbolenze globali – hanno fatto materializzare assembramenti di cittadini a caccia della massima valutazione. Scene di questo tipo sono diventate una costante in parecchi quartieri della città già dopo le festività natalizie. Per entrare nei due negozi, praticamente dirimpettai, in via Merulana, qualche giorno fa è capitato di dover aspettare fino a 20 minuti.

Ad attendere il proprio turno una ventina di persone in ciascun punto vendita già di primo mattino. «Scusi ma perché c’è la fila?», domandava incuriosito un passante. «È per l’oro», rispondeva un signore sommessamente e con lo sguardo basso stringendo una bustina al petto. Per sbarcare il lunario si decide di dire addio anche ai gioielli di famiglia, a «pezzi di cuore». Copione simile da "Oro Cash", in via Candia, dove le consulenze finanche il sabato si spingono oltre le ore 19. Come su via Appia Nuova, a San Paolo e in altre zone, con quote di clientela sempre più considerevoli. «Abbiamo 20mila clienti l’anno, tanti si sono aggiunti nelle ultime settimane per l’impennata dell’oro», spiegano da un Compro Oro di viale Marconi. Si acquistano perfino rottami in oro e oro dentale. Mentre si moltiplicano gli avvisi delle disponibilità alle valutazioni per l’acquisto di oro nelle migliori gioiellerie. Da via Oxilia, ai Parioli, fino a Ostiense.

Del resto, a dare il polso e insieme far comprendere la "corsa all’oro" nella Città Eterna, è l’ultimo prezzo dell’oro - quello della mattina di venerdì 20 febbraio – in aumento sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata passa di mano a 5.020,7600 dollari l’oncia con un avanzamento dello 0,49%; l’oro con consegna ad aprile è scambiato, invece, a 5.041,30 dollari l’oncia, con una crescita dello 0,88%. «Cifre a livello nazionale a cui si conformano quelle su Roma», chiariscono da Confinvest, riferimento per il mercato italiano dell’oro fisico dal 1983, a cui abbiamo chiesto delucidazioni. Ecco allora l’intensificarsi di pubblicità con le stime più vantaggiose diffuse fin all’interno dei condomìni e video social degli esercenti di varie zone che divulgano le vendite giornaliere rincorrendosi nel proporre l’offerta più redditizia al grammo.

