Prenestina, auto contro un camion dell'Ama: morta una donna, due feriti

Foto: Ansa

21 febbraio 2026 a

a

a

Una donna è morta in un incidente avvenuto in via Prenestina nel primo pomeriggio. Era a bordo di una Renault Clio che si è scontrata contro un camion dell'Ama per la raccolta della spazzatura. La donna era sul sedilevdel passeggero. Il conducente del mezzo Ama è stato trasportato all'ospedale Pertini ma non è in gravi condizioni. L'uomo alla guida dell'utilitaria, sulla quale viaggiava la vittima, ha 40 anni. È rimasto ferito ed è stato trasferito al Policlinico di Tor Vergata. I vigili urbani del VI Gruppo Torri sono intervenuti per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell'incidente.