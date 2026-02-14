Maltempo, a Montesacro crolla un muro. Allagamenti a Ostia e Fiumicino

Foto: Il Tempo

Massimiliano Gobbi 14 febbraio 2026 a

a

a

Una giornata di paura e disagi per Roma, travolta da un’ondata di maltempo che ha colpito senza tregua la città e il litorale. Raffiche di vento, pioggia battente ed esondazioni hanno provocato crolli, allagamenti e centinaia di interventi delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Momenti di terrore nel primo pomeriggio a Montesacro. Intorno alle 13.30 è crollata una parte del muro perimetrale di un edificio privato in viale Tirreno, a ridosso di corso Sempione. Il cedimento ha interessato il marciapiede antistante e il dehors del ristorante C1Bo. Al momento non risultano feriti. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale per transennare l’area e mettere in sicurezza la zona. La giornata si era aperta con un altro intervento d’urgenza. Alle un albero si è schiantato su via Aurelia Antica, a ridosso di Villa Doria Pamphili. La strada è stata immediatamente chiusa dal Gruppo XII Monteverde della polizia locale. Non si registrano feriti né veicoli coinvolti, ma per precauzione sono stati serrati i cancelli anche all’interno della villa storica, a causa del forte vento. Neppure mezz’ora dopo, l’emergenza si è spostata sul litorale. In via Passo della Sentinella, a Focene, frazione di Fiumicino, l’innalzamento del livello del fiume e del mare ha provocato un’esondazione che ha invaso abitazioni e baracche a ridosso degli scogli. Una donna disabile di 82 anni è stata salvata dai vigili del fuoco e affidata al 118. Cinquanta famiglie sono state evacuate. Sul posto anche sommozzatori e agenti della polizia di Stato. Il sindaco Mario Baccini ha firmato un’ordinanza urgente di sgombero nel tratto compreso tra i civici 56 e 274 per rischio allagamenti.

La violenta mareggiata alla foce del Tevere ha messo in difficoltà anche Ostia. A Ponente l’acqua è arrivata a ridosso del marciapiede, scavando sotto la strada. Onde alte fino a due metri hanno continuato a danneggiare gli stabilimenti balneari, già provati dalle precedenti mareggiate. Il maltempo ha colpito anche le infrastrutture. Rallentamenti ferroviari si sono registrati tra Roma Settebagni e Roma Tiburtina. A Tomba di Nerone un fulmine ha centrato una cabina elettrica in via di Grottarossa, provocando un incendio e un blackout temporaneo: paura tra i residenti per il boato, rogo domato in breve dai pompieri. La situazione resta monitorata dalle autorità, mentre l’allerta meteo rimane alta su tutto il territorio.