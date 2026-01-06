Giubileo: Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, termina l'Anno Santo a Roma

Redazione 06 gennaio 2026 a

a

a

Dopo la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma, che ha concluso ufficialmente il Giubileo della Chiesa cattolica, Papa Leone XIV ha iniziato a celebrare la messa della solennità dell'Epifania. La muratura vera e propria della Porta avverrà nei giorni successivi, in forma privata, con un rito diretto dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche. All'interno del muro verrà inserita la tradizionale capsula metallica (capsis), contenente il verbale di chiusura, le monete coniate durante l'anno giubilare e le chiavi della porta. Alle 12 sarà il momento dell'Angelus con la benedizione dei fedeli.

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo aver assistito all'atto conclusivo del Giubileo con la chiusura della Porta Santa, è entrato nella Basilica di San Pietro per assistere alla messa dell'Epifania presieduta da Papa Leone. Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, dalle prime ore del mattino è scattato il piano sicurezza, predisposto dalla Questura e dalla Prefettura che hanno messo in campo le misure già adottate in altre occasioni lo scorso anno, mentre è stata istituita una disciplina di traffico con divieti di transito ad ampio raggio nell'area circostante via della Conciliazione e piazza San Pietro, oltre a divieti di sosta nelle zone interessate.