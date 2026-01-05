Niente volo della Befana a Piazza Navona. Lucarelli: "Scelta necessaria"
In seguito all’ordinanza emanata dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del Fuoco prevista per domani a Piazza Navona non potrà svolgersi per motivi di sicurezza. La decisione è legata all’allerta meteo arancione diramata per l’intero territorio regionale e alle conseguenti misure precauzionali adottate a tutela dell’incolumità pubblica.
“Dispiace - dichiara l'esponente dell'esecutivo Gualtieri - dover rinunciare alla discesa della Befana, un momento molto atteso soprattutto dai più piccoli. È una decisione necessaria, che Roma Capitale assume con responsabilità, pur nella consapevolezza del valore simbolico e affettivo che questo appuntamento riveste per la città. La sicurezza delle persone viene prima di tutto"