Roma, l'Alberone ora è salvo. Dopo le denunce de Il Tempo il Comune modifica la nuova mappa urbana

Cecchina, il quartiere a cui nessuno sentiva di appartenere, sparirà e i residenti di piazza dell’Alberone, che risultava spaccata a metà tra Appio Latino-Alberone e Furio Camillo, potranno ancora sentirsi parte della stessa porzione di territorio. Sono questi due dei casi sollevati dalla nuova mappa dei quartieri di Roma Capitale, segnalati da Il Tempo e finalmente risolti. Dopo aver interpellato i cittadini e compreso le ragioni dei suggerimenti da loro avanzati, il Comune si è messo al lavoro per ridefinire la geografia urbana proposta lo scorso 20 ottobre al MAXXI. Scavando nelle identità locali e partendo dalle osservazioni dei romani, l’équipe scientifica è riuscita a trovare tutte le conferme necessarie per rimettere mano alla mappa. Il 15 gennaio terminerà la fase di partecipazione alla quale seguirà l’iter di istituzionalizzazione dei nuovi quartieri. Intanto, a trasmettere lo spirito del progetto, è Andrea Catarci, responsabile dell’Ufficio Giubileo delle Persone e Partecipazione di Roma Capitale. «La vis polemica ha lasciato il posto alle osservazioni costruttive. Siamo pronti a modificare la mappa. Anzi, abbiamo già iniziato. Questi mesi sono serviti a definire meglio i quartieri, a far scendere in campo tutti, di destra e di sinistra. Le richieste di modifica verranno accolte perché pertinenti. Ed è proprio quello che volevamo, che il lavoro fosse collettivo», ha spiegato.

E in effetti dei cambiamenti ci saranno. A partire dal Municipio I, dove i rioni non verranno toccati ma lo storico quartiere Della Vittoria verrà allargato rispetto a Mazzini. Sorte simile toccherà, nel Municipio II, a Trieste e Nomentano, che verranno ampliati fino a includere rispettivamente Verbano e Lanciani. Importanti variazioni riguarderanno i confini del Municipio III. Talenti diventerà un quartiere più grande e Cecchina sparirà perché nessuno ne rivendicava l’appartenenza. Parte del territorio che era stato assegnato a Casale Nei verrà accorpato a Vigne Nuove e parte a Porta di Roma. Quella che era stata individuata come Val Melaina sarà inglobata in Nuovo Salario. Nel Municipio IV, come chiesto a gran voce dai cittadini, Giardino Nomentano sarà un quartiere autonomo. Buone notizie anche per i residenti del Municipio V: il quartiere Torpignattara verrà allargato e includerà di nuovo il monumento che gli dà il nome, la torre delle Pignatte, oggi Mausoleo di Sant’Elena. La microzona Marranella sparirà, Villa De Sanctis si restringerà e Nuova Gordiani conquisterà più spazio.

Nel Municipio VI, Carcaricola e Arcacci saranno quartieri autonomi rispetto a Tor Vergata Nuova e Torre Angela, mentre Giardini di Corcolle verrà accorpato a Corcolle. In trasformazione anche il Municipio VII: Appio Latino e Alberone saranno due quartieri separati e piazza dell’Alberone sarà tutta parte del secondo; Tuscolano includerà nel toponimo San Giovanni, mentre il nome Tuscolano identificherà le zone delle fermate della metro A Furio Camillo e Colli Albani; Quadraro ingloberà Quadraretto. Cambiamenti anche nei Municipi VIII e IX, con il ritorno di lotti storici a Garbatella, il riassetto di Ardeatino e Tor Marancia e l’unificazione di Mostacciano. Nel Municipio X Longarina diventerà quartiere autonomo, nell’XI resterà Parrocchietta, nel XII Colle Massimo sarà quartiere a sé e si studia l’allargamento di Bravetta e Pisana. Nel XIII sparirà Gregorio XI a favore di un Aurelio più grande, nel XIV nascerà Valle Aurelia vecchia e Balduina si espanderà, mentre nel XV sono in corso approfondimenti sui confini di Tomba di Nerone. Un lavoro che, secondo Catarci, «lascerà il segno» perché frutto della partecipazione diretta dei cittadini.