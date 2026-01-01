Roma, far-west nella nuova metro Colosseo: un borseggio scatena la maxi-rissa

Foto: Instagram

Giustina Ottaviani 01 gennaio 2026 a

a

a

Non bastavano le orde di Maranza a rovinare il Capodanno a Roma in zona Colosseo. Come riferisce e testimonia “Welcome to Favelas” in un video, una bruttissima lite tra decine di persone è scoppiata all’interno dei nuovi locali della stazione della linea C della metropolitana. A scaturire l’alterco, secondo quanto riferito dai presenti, un tentativo di borseggio: dopo il fatto numerose donne e uomini hanno cominciato a picchiarsi, con l’addetto alla sicurezza Atac che tentava di riportare la calma facendo il possibile. Scene pietose che arrivano dal cuore della Capitale.