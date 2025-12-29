Rapinava negozi armato di accetta. Catturato grazie ai filmati sul web

Foto: Ansa

Pina Sereni 29 dicembre 2025 a

a

a

Rapinava i negozi di Ostia armato di accetta. Un colpo ogni due giorni. L'ultima volta, a metà dicembre, aveva assalito un bar al capolinea della metropolitaba Roma-Lido. Solo pochi giorni prima, ad essere presa di mira era stata una pizzeria ad Ostia Antica. L'uomo, un cinquantenne romano, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido a ricostruirne punto per punto la strategia e la mappatura geografica dei colpi messi a segno. Di volta in volta, travisando il volto con il cappuccio della felpa ed un passamontagna, minacciava il gestore oppure le cassiere ''armato'' di una pesante accetta, costringendoli a consegnare l'incasso giornaliero.

Come ricostruito dalla polizia, ad incastrarlo sono stati i frame audio e video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza dei singoli esercizi commerciali presi di mira, che, all'indomani dell'ultimo colpo, erano divenuti virali sul web. Il forte accento romano e l'abbigliamento ''in vista'' utilizzato dal rapinatore - dai pantaloni mimetici alla felpa con il logo di una società sportiva - non sono sfuggiti, infatti, ad un conoscente, che lo ha riconosciuto e si è rivolto alla polizia. A conclusione dell'attività di indagine, condotta dagli agenti del commissariato Lido coordinati dal magistrati della Procura di Roma del Dipartimento criminalità diffusa, l'uomo è stato rintracciato a casa, dove gli stessi poliziotti hanno dato esecuzione alla misura restrittiva emessa nei suoi confronti. Al momento dell'arresto, indossava la stessa ''tenuta da lavoro'' utilizzata per conquistare il bottino. Il cinquantenne romano è ora in carcere, accusato di rapina aggravata.