Giubileo, chiusa la Porta Santa della basilica di S. Maria Maggiore

Angela Bruni 25 dicembre 2025 a

Chiusa la prima Porta Santa delle basiliche papali. Il cardinale Rolandas Makrickas ha serrato di nuovo la porta santa di S. Maria Maggiore. ''Fratelli e sorelle raccolti in preghiera chiudiamo i battenti della porta santa attraversata da numerosi pellegrini di speranza. Crediamo che il cuore del Risorto resta sempre aperto per chi spera in Lui'', ha osservato l'arciprete della basilica dove è sepolto papa Francesco. Quindi, dopo essersi inginocchiato davanti alla Porta Santa, il cardinale si è raccolto in preghiera per alcuni minuti e ha fermato la porta che sarà riaperta per il prossimo Giubileo, nel 2033. Lo stesso rito solenne si ripeterà per la Porta Santa di S. Giovanni in Laterano (il 27 dicembre con il cardinale vicario Baldo Reina), e il 28 dicembre a S. Paolo fuori Le Mura con l'arciprete della basilica James Harvey. La Porta Santa che era stata aperta da Papa Francesco a Rebibbia è stata chiusa nei giorni scorsi. Il 6 gennaio toccherà a quella a S. Pietro.