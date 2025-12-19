Il pesce per il cenone di Natale? Lo rubavano dal catering degli aerei

Foto: Ansa

Pina Sereni 19 dicembre 2025

Il pesce per il cenone di Natale? Lo rubavano dal catering per i passeggeri in partenza da Fiumicino. I carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, hanno arrestato quattro persone per un furto aggravato di derrate alimentari ai danni di una prestigiosa società operante nel settore del confezionamento e del rifornimento dei pasti a bordo degli aerei, attiva anche per compagnie di navigazione di primissimo livello nel panorama mondiale. Gli operai coinvolti, alcuni dei quali impiegati presso i magazzini della stessa società e altri esterni, avrebbero rubato prodotti ittici di pregio e di elevatissimo valore commerciale, per 30 mila euro, rinvenuti sia a bordo di un veicolo utilizzato per il trasporto sia all'interno di un'abitazione privata a Fiumicino.

A far scattare l'indagine la denuncia presentata dal legale rappresentante della società, che aveva segnalato ammanchi di merce presso i locali aziendali. Nel corso delle operazioni sono state eseguite perquisizioni veicolari e domiciliari, che hanno portato al recupero e alla restituzione della merce rubata. All'esito dell'udienza di convalida, due dei quattro arresti sono stati convalidati; nei confronti di tutti i soggetti coinvolti è stata comunque disposta la misura dell'obbligo di presentazione alka polizia giudiziaria.