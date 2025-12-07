Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Incendio al campo nomadi. A fuoco le baracche. Due feriti: uno è grave

Esplora:
Foto:  Ansa 

Pina Sereni
  • a
  • a
  • a

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato questa notte all'interno del campo nomadi in via Amarilli, a Roma. È successo intorno alle tre, quando le fiamme, per causa ancora in fase di accertamento, hanno avvolto alcune baracche. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, i carabinieri, e gli operatori sanitari, che hanno soccorso due persone rimaste ferite, di cui una trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I per ustioni e problemi respiratori.

Dai blog