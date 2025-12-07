Incendio al campo nomadi. A fuoco le baracche. Due feriti: uno è grave

Foto: Ansa

Pina Sereni 07 dicembre 2025 a

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato questa notte all'interno del campo nomadi in via Amarilli, a Roma. È successo intorno alle tre, quando le fiamme, per causa ancora in fase di accertamento, hanno avvolto alcune baracche. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, i carabinieri, e gli operatori sanitari, che hanno soccorso due persone rimaste ferite, di cui una trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I per ustioni e problemi respiratori.