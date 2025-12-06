Ostia, uccide la nonna a martellate e fugge in treno: arrestato a Roma

Foto: Ansa

06 dicembre 2025

Al culmine dell'ennesima lite in casa, un uomo ha ucciso la nonna prendendola a martellate e poi è fuggito, ma poco dopo è stato arrestato dalla polizia. L'omicidio è avvenuto nella zona di Acilia, sul litorale romano. Nella lite è rimasto ferito anche il compagno della madre del presunto assassino.

I fatti questa mattina. L'omicidio si è consumato nell'appartamento dell'anziana, in via Giuseppe Molteni, ad Acilia-Madonetta, nei pressi di Ostia. Il nipote, trentenne, è entrato con le chiavi e ha colpito più volte la nonna, senza lasciarle scampo. Poco prima aveva ferito con lo stesso martello il compagno della madre in un bar della stessa zona. L'uomo, 59 anni, è ora ricoverato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. Dopo l'omicidio, l'aggressore è fuggito a bordo di un treno della linea Metromare. Individuato tramite geolocalizzazione del telefono, è stato bloccato dagli agenti del X Distretto Lido in viale Giustiniano Imperatore, a San Paolo. Il giovane è stato sottoposto a fermo e portato negli uffici della Squadra Mobile. Le cause delle aggressioni non sono ancora state chiarite, sono in corso le indagini.