Studente fuori sede trovato senza vita in casa, il giallo del telefonino

Foto: Ansa

Luigi Frasca 01 dicembre 2025 a

a

a

Giallo a Roma. Uno studente di Matematica e Fisica all'università la Sapienza di Roma, originario della provincia di Taranto, è stato trovato morto nel .bagno dell'appartamento condiviso con altri studenti fuorisede e in cui aveva una stanza in affitto, in zona piazzale delle Province. La morte, scrive il Corriere della sera, è avvenuta il 27 novembre scorso. A scoprire il corpo di Lorenzo De Tommaso, questo il nome della vittima di 25 anni, è stata una studentessa sua coinquilina.

Non sono stati riscontrati segni di violenza e gli inquirenti sono in attesa dei risultati dell'autopsia e dei test tossicologici. La sua coinquilina ha affermato di essersi preoccupata perché il ragazzo non usciva dal bagno. Entrata nella stanza forzando la porta, ha trovato il giovane il giovane steso a terra.

Un elemento è all’attenzione di poliziotti del commissariato Porta Pia. Durante il sopralluogo nell'appartamento abitato dal giovane originario di Pulsano non è stato trovato il suo telefonino, che è ricomparso 24 ore più tardi portato da un amico della vittima, che non poteva avere accesso diretto in quella casa. Tra le ipotesi, quella che sul cellulare potesse esserci stato qualcosa che è stato cancellato prima che arrivasse nella disponibilità delle forze dell'ordine.