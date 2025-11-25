Roma, bomba d'acqua manda in tilt il traffico: il maltempo paralizza la città

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 25 novembre 2025 a

a

a

Traffico in tilt a causa di una bomba d'acqua che, nelle ultime ore, ha colpito Roma. Dalla giornata di ieri fino al tardo pomeriggio di oggi, se le previsioni meteo saranno confermate, la Capitale sarà sotto una pioggia incessante. Problemi di mobilità per i cittadini che lamentano un traffico veicolare fuori norma sia nel quadrante nord-ovest dalla Aurelia verso il centro sia nel quadrante sud-est, in zona Appio-San Giovanni. Allerta alta anche per quanto riguarda il pericolo di crollo dei rami e degli alberi pericolanti. In campo vigili del fuoco e agenti della polizia locale di Roma Capitale.