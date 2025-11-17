Verdone "sindaco permanente di Roma". La stoccata di Gasparri: "Meglio di Gualtieri"

Foto: Ansa

“Sono tentato di presentare una proposta di legge per rendere permanente il compleanno" di Carlo Verdone. "Così Roma potrebbe avere un sindaco che ama la città e che è ben voluto dai cittadini, che ne apprezzano l'intelligenza e la cultura". È la stoccata del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri al termine della giornata che ha visto Verdone sindaco per un giorno della Capitale, onore toccato prima di lui solo al maestro Alberto Sordi.

"E così eviteremmo di avere sindaco Gualtieri che, in realtà, si è rivelato, purtroppo, in maniera tragica, un interprete di fantasia, forse addirittura superiore a Verdone -continua l'azzurro - Rivedo ogni tanto il video in cui descrive i lavori di consolidamento della Torre dei Conti, che poi è crollata causando anche una vittima. Gualtieri, quindi, ha sbagliato previsioni e dovrebbe essere chiamato a rispondere di quanto è avvenuto alla Torre dei Conti e di altri problemi della città. Mentre Verdone, in quanto a buon senso ed amore per la Capitale, è imbattibile. Buon compleanno a Verdone, ma magari il suo genetliaco durasse tutto l'anno lo potremmo avere in Campidoglio sempre. Per lui sarebbe un sacrificio, ma per Roma il suo buon senso e la sua umiltà sarebbero una risorsa superiore agli errori ed ai limiti che hanno caratterizzato l'opera di Gualtieri”.