Roma, incidente mortale sulla Colombo: indagato il conducente della Bmw

In attesa dei risultati parziali dell'autopsia su Beatrice Bellucci che arriveranno nelle prossime ore, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Unico indagato per il momento è Andrea Girimonte, alla guida della Bmw che venerdì sera sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori, si è scontrato con la Mini Cooper dove viaggiava la vittima. Secondo quanto ricostruito dalla municipale del X gruppo Mare non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto.

Intanto sono ancora gravi ma stabili le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza rimasta ferita nell'incidente nel quale, invece, ha perso la vita l'amica 20enne, Beatrice Bellucci. La ragazza, fanno sapere con un bollettino medico dall'ospedale San Camillo, è entrata nella terapia intensiva della Uoc Shock e Trauma la notte del 25 ottobre. La prognosi è ancora riservata. "Al momento dell'ingresso in pronto soccorso è stata sottoposta a un intervento multidisciplinare ortopedico e chirurgico di riduzione delle numerose fratture delle ossa lunghe e di asportazione della milza - spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore F.F. Uoc shock e trauma - Attualmente le condizioni, nella gravità, sono sufficientemente stabili e il decorso post operatorio è il migliore possibile che ci possiamo aspettare in questo momento, ovviamente in relazione alla gravità complessiva delle lesioni che interessavano gli arti, l'addome, la pelvi e il torace. La prognosi è ancora strettamente riservata vista la vicinanza all'evento traumatico datato solo 3 giorni fa".