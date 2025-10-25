Tragedia sulla Colombo, chi era Beatrice Bellucci. La corsa della Bmw e lo schianto sulla Mini

Foto: Il Tempo/Instagram

Massimiliano Gobbi 25 ottobre 2025 a

a

a

Si chiamava Beatrice Bellucci la vittima del terribile incidente mortale avvenuto ieri sera, intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, nel quartiere Eur. Un impatto devastante tra una Mini Cooper e una Bmw costato la vita alla ragazza, di appena 20 anni, che viaggiava sul sedile del passeggero della Mini. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni, è morta poco dopo il ricovero.

Alla guida della Mini Copper c’era un’amica di Beatrice, ora ricoverata in condizioni critiche al San Camillo. A bordo della Bmw, invece, un ragazzo di 23 anni in auto con un suo amico, anche loro rimasti feriti. Tutti e tre sono stati sottoposti all’alcoltest e al drugtest.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dell’Eur e di Ostiense, che hanno estratto i giovani dalle lamiere. Le ambulanze del 118 hanno trasportato i feriti in codice rosso negli ospedali cittadini. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del IX e X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo una prima ricostruzione - in una dinamica ancora tutta da accertare - la Bmw viaggiare a velocità sostenuta, forse in una sorta di gara con un altro veicolo, ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti. L’auto avrebbe perso il controllo, centrando la Mini Cooper che, dopo l’impatto, si è schiantata contro un albero sullo spartitraffico. Entrambe le vetture sono state sequestrate. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona saranno acquisite per chiarire ogni dettaglio.

Beatrice Bellucci viveva all’Infernetto, nella zona sud di Roma, insieme ai genitori. Studentessa di Giurisprudenza all’università Roma Tre, tifosa della Roma e appassionata di sport, aveva giocato nelle giovanili della Roma Volley Club. Sui social, le foto delle vacanze e delle serate con gli amici raccontano il sorriso di una ragazza solare, piena di vita.

Il mondo dello sport romano si è così stretto intorno alla famiglia. In una nota, la Roma Volley Club femminile ha espresso il proprio dolore: “La dirigenza della SMI Roma Volley, insieme a tutto lo staff e alle atlete, si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia Bellucci per la tragica scomparsa di Beatrice, ragazza cresciuta nel nostro settore giovanile, assurdamente uccisa nel drammatico incidente sulla Colombo. Ciao Bea, RIP.”

Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dal mondo politico. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha scritto su Facebook: “Di fronte a un dolore così grande le parole non bastano. A nome mio e dell’intera città di Fiumicino desidero esprimere alla famiglia Bellucci la più sincera solidarietà per la gravissima perdita.”

Schianto sulla Colombo, muore una 20enne: l'ipotesi della gara di velocità

Sulla tragedia è intervenuto anche Alessio D’Amato, consigliere regionale e segretario romano di Azione: “Una giovane vita spezzata e tre ragazzi feriti gravemente. Se fosse confermata l’ipotesi di una corsa clandestina, ci troveremmo davanti a una deriva inaccettabile. Le istituzioni devono mettere la sicurezza stradale tra le priorità. Serve un piano strategico e una svolta culturale: non possiamo assistere in silenzio a questa strage sulle nostre strade”.

La procura di Roma, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Beatrice Bellucci, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la velocità dei mezzi coinvolti e stabilire eventuali responsabilità.