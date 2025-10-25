Schianto sulla Colombo, ragazza di 20 anni perde la vita: l'ipotesi della gara di velocità

Foto: Ansa

25 ottobre 2025 a

a

a

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Roma. Una ragazza è morta e altri tre giovani sono rimasti feriti in via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto: una Bmw e una Mini Cooper. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che i due ragazzi erano a bordo della Bmw, le ragazze viaggiavano con la Mini. Le squadre del 115 hanno estratto i giovani dai mezzi e una delle ragazze è morta in ospedale. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, che non escludono la possibilità che vi fosse una gara di velocità tra più auto. Secondo gli inquirenti non è da escludere la presenza di altre auto con i conducenti sarebbero fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Tragedia al Pantheon, turista precipita da 7 metri e muore: le indagini

I giovani coinvolti hanno un'età compresa tra i 20 e i 22 anni. In corso le indagini da parte del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto intervenute in ausilio ulteriori pattuglie dei caschi bianchi dei gruppi di zona per la messa in sicurezza dell'area e le necessarie chiusure della strada per consentire i rilievi.

Come detto si esplora anche la pista di una gara clandestina tra auto. La polizia locale sta raccogliendo tutti gli elementi e le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto poco prima dell'incidente, avvenuto intorno alle 22. La vittima sarebbe eventualmente estranea alla gara di velocità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri in supporto per mettere in sicurezza l'area e tenere distante un folto gruppo di giovani che si erano avvicinati al luogo dell'incidente.