Ridare vita al Quirinetta, Antonini (Lega) e Lo Bianco al salvataggio dello storico teatro

Ridare vita al Quirinetta, storico teatro romano sul quale da tempo si sono spente le luci, trasformandolo in una "casa degli artisti", è il sogno di Maverick Lo Bianco, attore e regista internazionale, fondatore della compagnia Never. Dal 2023 Never è subentrata come co-gestore del teatro, con il sostegno entusiasta di Mauro Antonini, responsabile del dipartimento delle attività produttive della Lega.

Fin da quella data, sono stati effettuati degli encomiabili lavori sulla struttura del teatro, ma permangono cospicue perdite d'acqua, ragione per cui il teatro resta chiuso dal lontano 2019. Senza contare che, malgrado i canoni d'affitto pagati regolarmente, sono state tolte le chiavi ed è stata inviata una notifica in maniera anomala e non consona. L'anomalia ha spinto la direzione del teatro a chiedere opposizione, che tuttavia non è stata concessa. Ai danni si è aggiunto altresì l'intervento di un fabbro che ha rovinato una porta risalente al 1927, senza neanche il cambio della serratura, rendendo del tutto incomprensibile il motivo di tale azione.

Cosa ancor più grave, i dipendenti del teatro sono rimasti senza lavoro e fuori sede. Chi intende acquistare il teatro ha forse altri interessi? Maverick Lo Bianco ha messo a punto un piano industriale di sviluppo, coinvolgendo tecnici, quali architetti, analist e designer, sviluppando un programma comprensivo di eventi di moda, cinema e sportivi, che – malgrado la loro autorevolezza e il loro prestigio – sono stati obbligatoriamente spostati in altre sedi proprio per via dell'inagibilità del teatro. Uno spazio vivo e vibrante dalle molteplici potenzialità che potrebbe accrescere il pregio culturale della Capitale resta dunque chiuso per questioni oscure, come fa notare il direttore artistico Maverick Lo Bianco, proprio mentre la gestione di Never e della compagnia Fattore K erano pronti al rilancio ufficiale previsto entro la fine dell'anno 2025.

Mauro Antonini, dal canto suo, ricorda che per il momento la Lega è il primo e finora unico partito ad aver colto l'appello dei gestori per la rinascita del Quirinetta. A tal proposito, martedì 28 ottobre alle ore 18.30, nella Chiesa degli Artisti di Roma sita in Piazza del Popolo, sarà presentata ufficialmente la trilogia cinematografica "Mediterraneo" di Maverick Lo Bianco, con la partecipazione di S.E. Monsignor Antonio Staglianò, presidente della pontificia accademia di Teologia, e di tante personalità del cinema, dell'arte, della cultura. Un evento che, oltre a favorire la riflessione sul ruolo del Mediterraneo come unione tra popoli e culture, attraverso l'arte, il cinema e la fede, sarà anche volto a sensibilizzare al salvataggio e alla valorizzazione del Teatro Quirinetta.