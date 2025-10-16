Gli strappano dal polso l'orologio da 92 mila euro. Rapinato il produttore Valsecchi

Foto: Ansa

Pina Sereni 16 ottobre 2025

È stato avvicinato da due uomini a volto coperto a bordo di uno scooter e gli hanno strappato dal polso l'orologio Patek Philippe del valore di 92mila euro. È accaduto ieri a Roma alle 12.30. Il colpo, messo a segno tra via dell'Oca e via Principessa Clotilde, a due passi da piazza del Popolo, è durato meno di 60 secondi. Vittima il produttore Pietro Valsecchi, che non ha riportato ferite e ha denunciato tutto al commissariato Trevi. Le indagini della polizia dunque proseguono nella speranza di individuare la coppia di malviventi, probabilmente professionisti, viste le modalità dell'azione. Forse appartenenti al gruppo che da più di un anno semina il panico tra imprenditori e vip che vengono rapinati degli orologi, sempre con lo stesso metodo.

Una volta individuata la vittima, i malviventi la seguono a distanza e, quando è il momento giusto, entrano in azione. La velocità delle rapine non permette ai derubati di individurne gli autori, che agiscono sempre a bordo di motociclette e scooter, indossando caschi integrali. Patek Philippe, Rolex, Cartier: tante le marche prese di mira dalle bande che operano soprattutto nel centro storico della Capitale.

Pietro Valsecchi 72 anni, produce film per il cinema e sceneggiati per la televisione dal 1991. Ha finanziato opere di Michele Placido, Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana e Gennaro Nunziante. Per la tv ha prodotto, tra gli altri, "Distretto di polizia", "Ultimo - L'Infiltrato", "Karolo, un uomo divenuto Papa", "Aldo Moro - Il presidente", "Squadra Antimafia" e "Il delitto di via Poma".