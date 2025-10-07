Sicurezza, ecco la nuova Zona rossa: dall'Esquilino a San Lorenzo fino alla Togliatti

Martina Zanchi 07 ottobre 2025 a

Dall’Esquilino a San Lorenzo fino a via Palmiro Togliatti, nel tratto in cui la strada costeggia Centocelle e il Quarticciolo, quest’ultimo già interessato dalle misure di sicurezza del decreto Caivano bis. La «zona rossa» disposta a Roma dalla Prefettura si rinnova e si amplia con la nuova ordinanza firmata ieri dal prefetto Lamberto Giannini, per ulteriori due mesi, e conferma il divieto di «stazionare indebitamente» nelle vie e piazze elencate nei confronti di soggetti molesti o violenti, già segnalati per reati in materia di stupefacenti, furti, rapine, danneggiamenti, detenzione e porto abusivo di armi, nonché di «oggetti atti a offendere». Alle forze dell’ordine e di polizia, la Prefettura ordina quindi «l’allontanamento dei trasgressori dalle aree indicate», che sono state modificate rispetto alla precedente ordinanza del 28 luglio scorso.

Esce dal provvedimento, ad esempio, la zona intorno alla stazione Tuscolana («per la quale non si ritiene necessaria la prosecuzione dei servizi pianificati») e vengono cancellate anche diverse vie dell’Esquilino che nella precedente ordinanza c’erano, come via Carlo Alberto, via Cattaneo, via Gioberti e piazza Manfredo Fanti. Altre vie del rione vengono invece inserite ex novo, come piazza Dante, via Pepe, via Machiavelli e via Cairoli. Altre novità sono la comparsa nell’elenco di viale Pretoriano e via del Castro Pretorio, così come diverse strade di San Lorenzo, e fa il suo esordio in zona rossa anche l’«area contigua a viale Palmiro Togliatti - si legge nell’ordinanza prefettizia - e nelle vie adiacenti al supermercato Esselunga (...) in considerazione del contesto di degrado urbano e pericolosità sociale». La Prefettura ricorda infatti «il compimento di reati predatori e il diffondersi dell’attività di spaccio di stupefacenti». Ecco tutte le vie inserite nell’ordinanza.

ESQUILINO, TERMINI E SAN LORENZO

L’ordinanza è in vigore in viale De Nicola, via Marsala, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto, via e piazza di Porta San Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via degli Equi, via dei Volsci, via di Porta Labicana, via di Santa Bibiana, via Giolitti, via Pepe, via La Marmora, piazza Vittorio Emanuele II, via Leopardi, largo Leopardi, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, piazza dei Cinquecento, largo di Villa Peretti, viale De Nicola, via Buonarroti, via Machiavelli, via Foscolo (fino a via Merulana), piazza Dante, via Ferruccio, via Giusti, via Cairoli (nel tratto fra via Conte Verde, via Principe Eugenio e via Filiberto).



ZONA PALMIRO TOGLIATTI Inserito viale Palmiro Togliatti dal civico 631 al 1021 e dal 1204 al 632, oltre a via Attilio Piccioni e via Giacomo Mancini (più precisamente le aree parcheggio del supermercato).