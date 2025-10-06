Sigilli a una casa vacanze abusiva all'Esquilino. Non registrava gli ospiti

Foto: Ansa

Scoperta all'Esquilino una casa vacanze abusiva. Riceveva prenotazioni ma non comunicava alle forze dell'ordine gli ospiti.

La Divisione di Polizia amministrativa ha riscontrato numerose violazioni per la struttura in via Giacomo Leopardi, in posizione strategica tra le basiliche di San Giovanni e Santa Maria Maggiore e meta dei pellegrinidel Giubileo. Durante lo svolgimento dei consueti controlli disposti dalla questura di Roma a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono state accertate alcune irregolarità nella gestione della struttura ricettiva extra alberghiera.

Al momento dell'ispezione e delle verifiche, gli agenti hanno constatato che il titolare non aveva comunicato e segnalato sul portale 'Web Alloggiati' la presenza di sei ospiti stranieri, rendendoli così invisibili ai controlli degli investigatori. La mancata registrazione è stata attribuita all'assenza delle credenziali di accesso al portale mai richieste dal titolare della licenza. Tale circostanza, tuttavia, non esonererebbe il gestore dall'obbligo di trasmettere i dati e le informazioni degli ospiti attraverso altri mezzi di comunicazione quale la posta elettronica certificata. Alla luce di quanto appurato e verificato, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, un provvedimento con il quale il questore della Capitale ha ordinato la sospensione della licenza dell'esercizio per la durata di cinque giorni.

Sono stati gli agenti del commissariato Esquilino ad apporre i sigilli alla casa vacanze. "I controlli amministrativi messi in campo in continuità con il sistema di sicurezza e prevenzione predisposto per l'Anno Santo - fa sapere la polizia in una nota - proseguiranno nell'obiettivo di garantire che ogni attività ricettiva operi nel pieno rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, così da tutelare l'ordine pubblico e offrire ai cittadini e ai turisti la massima sicurezza".