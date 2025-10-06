Corviale, va a trovare la figlia e le occupano l'alloggio. Denunciati cinque latinos

Valentina Bertoli 06 ottobre 2025 a

Hanno preso di mira un’86enne, vedova e invalida, assegnataria di un alloggio dell’Ater in via dei Sampieri, a Corviale, e le hanno occupato casa. Il "furto" è scattato quando l’anziana si è trasferita per tre giorni a Ostia per andare a trovare la figlia. Sono cinque, tutti tra i 27 e i 52 anni e senza fissa dimora, i peruviani che lo scorso venerdì sera sono stati identificati, sgomberati e denunciati per concorso in occupazione arbitraria di immobile dai carabinieri della stazione del Trullo. L’intervento dei militari dell’Arma, coadiuvati dai colleghi della Stazione Villa Bonelli, è scattato verso le 21:30, quando i condomini hanno sentito voci alzarsi all’interno dell’alloggio dell’86enne. Stupiti dall’insolito chiasso e preoccupati per la sorte della signora, hanno chiamato il 112 e segnalato la lite che si stava consumando nell’abitazione.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno bussato alla porta dell’alloggio okkupato, hanno cacciato gli intrusi e riaffidato l’abitazione alla figlia della legittima locataria. Dalle prime verifiche è emerso che i cinque peruviani, in compagnia di un sesto, un minore di sei anni, si erano introdotti nell’abitazione proprio tre giorni prima, come se stessero sorvegliando la signora o qualcuno li avesse avvisati del breve trasferimento a Ostia. Approfittando del fatto che l’alloggio fosse vuoto, i malviventi - come ricostruito dai carabinieri - si sono "armati" di una chiave passepartout e, senza lasciare alcun segno di effrazione, sono entrati nell’alloggio. Un "modus operandi" diffuso tra gli occupanti abusivi che "puntano" le case di proprietà dell’Ater (azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Lazio). Visto che le serrature delle abitazioni sono standard e non tutti gli assegnatari pensano alla loro sostituzione, è semplice per i malintenzionati dotarsi di chiavi alterate, capaci cioè di aprire tutti i portoni.

Quello che ha coinvolto l’anziana di via dei Sampieri non è certo un caso isolato a Corviale, quartiere periferico nel quadrante Ovest della Capitale, dove episodi di occupazioni abusive e criminalità si verificano di frequente. Per fortuna, però, grazie al Decreto Sicurezza 2025 caldeggiato dalla Lega, le forze dell’ordine possono ora agire in maniera tempestiva per tutelare i proprietari o gli assegnatari delle abitazioni, eseguendo lo sgombero immediato degli immobili. Tant’è che Matteo Salvini, leader del Carroccio, si è detto soddisfatto dell’operazione a Corviale. «Promessa mantenuta», ha scritto su X.