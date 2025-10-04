Bimbo di 4 anni si perde a Roma. Ritrovato dai vigili urbani

Foto: Ansa

Pina Sereni 04 ottobre 2025

Un bambino inglese di quattro anni si è perso a Roma. Stava passeggiando con i genitori nelle strade attorno al Vaticano quando è scomparso. La mamma, una turista in vacanza in Italia, si è avvicinata in lacrime e in preda alla disperazione per chiedere aiuto a uno dei motociclisti dei vigili urbani impegnati nei servizi di viabilità, in corso poco prima dell'incontro di calcio in programma allo Stadio Olimpico.

Lanciato l'allarme via radio, sono scattate immediatamente le ricerche nelle strade del quartiere Prati. Nel giro di qualche manciata di minuti, una pattuglia del Gpit ha individuato il piccolo in prossimità di viale delle Milizie, a circa due isolati di distanza rispetto a dove si era perduto. Nonostante conoscesse solo la lingua inglese, gli agenti sono riusciti a tranquillizzare il bimbo che è stato subito riaffidato ai genitori i quali, sollevati, hanno ringraziato più volte i vigili urbani per il rapido e provvidenziale intervento, permettendogli di riabbracciare il piccolo in poco tempo.