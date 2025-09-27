Civitavecchia, cuoco di una barca trovato morto sulla banchina del porto: la tragedia

Foto: Polizia di Stato

Massimiliano Gobbi 27 settembre 2025 a

a

a

Tragedia al porto di Civitavecchia, trovato cadavere sulla banchina, era un cuoco di bordo. Un tragico risveglio quello di stamane al porto di Civitavecchia, dove all’alba è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo nei pressi della banchina numero 10. A lanciare l’allarme, alcuni operatori portuali in servizio all’inizio del turno. La vittima è un cuoco, membro dell’equipaggio di una barca a vela ormeggiata da giorni nel porto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe cenato con alcuni colleghi nella serata precedente. Pare che durante la serata abbia bevuto un po’ troppo. Da qui l’ipotesi degli investigatori: potrebbe aver perso l’equilibrio ed essere caduto in acqua nel tentativo di rientrare a bordo.

Stanze vuote e sconti pure vicino San Pietro: il Giubileo è già finito. Niente boom

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia di frontiera, mezzi della Guardia Costiera e gli operatori dell’Autorità Portuale, che hanno immediatamente isolato l’area e coordinato le operazioni di recupero del corpo. Presente anche il medico legale, incaricato di effettuare i primi rilievi. Stando alle prime verifiche, non ci sarebbero segni evidenti di violenza sul cadavere, rafforzando l’ipotesi dell’incidente. Le autorità hanno così acquisito le immagini di videosorveglianza installate nella zona, ora al vaglio degli inquirenti per ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo e chiarire la dinamica dei fatti. La polizia sta inoltre raccogliendo testimonianze tra i membri dell’equipaggio e altri presenti nel porto.

Anello ferroviario Roma Nord, i residenti chiedono modifiche: “Sì all'opera, ma senza sacrificare la qualità della vita”

Il porto di Civitavecchia, nodo cruciale per passeggeri e merci del litorale romano, non è nuovo a episodi tragici. L’inchiesta sulla morte dell'uomo è in corso e le autorità mantengono il massimo riserbo. Al momento si continua a lavorare per escludere eventuali responsabilità e per fornire risposte ai familiari della vittima.