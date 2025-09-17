Roma, gli insulti omofobi poi il pestaggio. Ragazzo di 25 anni aggredito dal branco

Pina Sereni 17 settembre 2025 a

Alessandro Ansaldo, un giovane di 25 anni attivista del Partito Gay è stato aggredito brutalmente da un gruppo di dieci ragazzi tra i 18 e i 22 anni. A denunciare l'accaduto è lo stesso partito che "come Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza ad Alessandro Ansaldo, giovane di 25 anni, brutalmente aggredito da almeno dieci ragazzi italiani con accento romano, tra i 18 e i 22 anni. Alessandro è stato nostro attivista nel 2021, prima di trasferirsi a Londra per proseguire gli studi, e partecipò alle nostre manifestazioni e sit-in", si legge in una nota.

"Ha riportato un trauma cranico-facciale, la frattura del naso e contusioni alle costole, con una prognosi di almeno 20 giorni, dopo essere stato picchiato e insultato da un branco di dieci giovani. Questa violenza dimostra ancora una volta quanto l'omofobia sia purtroppo una realtà concreta e diffusa nel nostro Paese che continua a colpire giovani e persone LGBT+ nella vita quotidiana. È proprio per contrastare episodi come questo che è nato il Partito Gay LGBT+, per stimolare la politica a varare leggi concrete a tutela della nostra comunità", continua la nota.